Погода на вихідні: прогнозують рясні зливи

Завтра у північних, вночі й в західних областях України, вдень у Карпатському регіоні, центральних областях, місцями на Одещині, Миколаївщині та Харківщині очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи.

При грозах шквали 15-20 м/с, в окремих районах північних та центральних областей град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, у західних областях 12-17°; вдень 23-28°, у південній та східній частині 29-34°.

У Київській області у суботу вночі очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град; вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°. У Києві Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.