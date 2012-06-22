У програму профілактики ВІЛ-інфекції внесено зміни

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцїі, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та підвищення прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін`єкційних наркотиків, у тому числі шляхом: опрацювання основних принципів проведення ЗПТ та моніторингу її ефективності; впровадження застосування рідких форм лікарських засобів у програму ЗПТ; облаштування засобами контролю кабінетів ЗПТ; вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін`єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення ЗПТ; проведення моніторингу ефективності впровадження ЗПТ в Україні; вивчення та узагальнення ефективності ЗПТ й альтернативних методів лікування наркозалежності.

У пояснювальній записці зазначається, що станом на 1 червня замісну підтримувальну терапію в Україні впроваджено на базі 126 лікувальних закладів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров`я для 6126 наркозалежних (метадон отримують 5327 пацієнтів, бупренорфін - 799). Серед них 2735 (44,6%) - ВІЛ-інфіковані, 3403 (55,2%) - хворі на вірусні гепатити (В та С), 1055 (17,2%) - хворі на туберкульоз. Антиретровірусну терапію ВІЛ-інфекції отримують 778 осіб.

Доцільність подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії підтверджена її позитивними результатами: зменшення кількості уражених ВІЛ-інфекцією серед споживачів ін`єкційних наркотиків (у 2006 році серед 33 094 обстежених споживачів ін`єкційних наркотиків виявили 16,5% ВІЛ-інфікованих, у 2010 році серед 34 749 обстежених споживачів ін`єкційних наркотиків виявили 13,34% ВІЛ-інфікованих); зменшення темпів приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію порівняно з 2009 роком при збільшенні кількості тестувань на ВІЛ-інфекцію в уразливих групах з 2006 р. по 2010 р. на 25,7%); підвищення прихильності ВІЛ-інфікованих споживачів ін`єкційних наркотиків до антиретровірусного та протитуберкульозного лікування (778 пацієнтів отримують антиретровірусну терапію, 1055 - протитуберкульозну терапію).

Крім того, у записці зазначається, що позитивним є поліпшення фізичного і психічного стану пацієнтів та підвищення їхнього соціального статусу: з 6127 пацієнтів ЗПТ працевлаштувалась 2061 особа, 1828 осіб створили сім`ї, 207 осіб народили здорових дітей.

На 2013 рік заплановано надати послуги ЗПТ для 20 тисяч осіб. Для цього заплановані видатки з державного бюджету в обсязі 19409,84 тис. грн, у тому числі 5077,8 тис. грн на закупівлю метадону гідрохлориду та 14332 тис. грн - бупренорфіну гідрохлориду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 червня.