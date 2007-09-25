Українці не вірять, що їх можуть вилікувати від туберкульозу

Майже 100% населення України знають про таку хворобу як туберкульоз. Водночас рівень обізнаності щодо симптомів на ранніх стадіях розвитку хвороби досить низький – 84% респондентів впевнені, що основним симптомом туберкульозу є кашель, тоді як на ранніх стадіях цього захворювання кашлю не спостерігають. Про це йшлося сьогодні на прес-конференції, де оприлюднили соціологічні дослідження, проведені на замовлення Благодійного Фонду СКМ “Розвиток України”.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, моніторинг мав порівняльний характер – опитували мешканців з усіх областей країни (2 000 осіб) та, окремо, мешканців Донеччини (800 осіб). Метою досліджень було, зокрема, з’ясувати наскільки актуальна проблема туберкульозу в свідомості українців, як ставляться до хворих у суспільстві, а також виявлення ступеня довіри до вітчизняної медицини.

За даними соціологічного моніторингу, жоден з опитаних не вірить, що захворівши на туберкульоз, зможе отримати усю необхідну допомогу за місцем проживання. Лише 28 % українців знають, що діагностика і лікування туберкульозу безоплатні, а понад 30 % вважають лікування - дорогим задоволенням. Один з парадоксів, який виявило соціологічне дослідження – люди довіряють лікарям, але не вірять у те, що їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Водночас третина мешканців Донеччини вважають, що шанс захворіти на туберкульоз для них є цілком реальний. Це досить високий показник, порівняно з іншими регіонами країни.

Щодо ставлення до хворих на туберкульоз, то понад половини опитаних на запитання: “Чи прийняли б Ви на роботу людину, хвору на туберкульоз?”, відповіли – ні, 23% уникли відповіді. У Донецькій області рівень толерантності до хворих на туберкульоз ще нижчий – 61% відмовили б “туберкульознику” у робочому місці.

За оцінками громадян, найефективнішим чинником у боротьбі з туберкульозом буде поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні (73%).

За час роботи гарячої телефонної лінії, яка діяла у рамках інформаційної кампанії “Зупинимо туберкульоз”, найбільша кількість дзвінків була з Києва та Київської області, найменше – 1 дзвінок - із Луцька.