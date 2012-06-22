Богатирьова ініціює напрацювання законопроектів в охороні здоров’я

Віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова пропонує створити робочу групу у складі медиків, юристів, соціологів, філософів, психологів та інших фахівців, завданням якої було б напрацювання якісних законопроектів у сфері охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, свою ініціативу Р.Богатирьова озвучила на засіданні президії Національної академії медичних наук України.

Міністр висловилася за доцільність розробки та прийняття закону про самоврядування лікарської професії. Вона запропонувала НАМН із залученням вітчизняних експертів, авторитетних представників медичного співтовариства, відомих лікарів, зарубіжних колег, представників усіх медичних громадських організацій підготувати відповідний проект закону.

Також Р.Богатирьова запропонувала членам академії на основі принципів, узгоджених усім медичним співтовариством, напрацювати проект Доктрини охорони здоров’я в Україні.

У цьому документі, на думку Р.Богатирьової, має бути викладена сучасна система поглядів на роль і значення здоров’я та медицини в житті кожної людини та всього суспільства. Він повинен містити сукупність науково обґрунтованих заходів щодо збереження здоров’я, безпечних умов середовища життєдіяльності людини, організації медичного обслуговування, надання медичної допомоги. Крім того, в доктрині мають бути визначені пріоритети охорони здоров’я в державній політиці, стратегія й основні напрямки її розвитку, а також мета та завдання медичної галузі в сучасному баченні, шляхи досягнення їх через державну політику, очікувані результати до 2020 року і в подальшій перспективі.

На думку віце-прем’єра, особливу увагу варто приділити питанню об’єднання зусиль і знань юристів та медиків для створення належної життєздатної нормативно-правової бази і підвищення ефективності та якості законотворчого процесу в сфері охорони здоров’я, для цього й пропонується створити робочу групу.

На засіданні було прийнято рішення про створення такої групи.