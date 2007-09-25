В Одесі відкрито медичний центр з повним циклом допомоги недоношеним дітям

Центр надання допомоги новонародженим «Колиски надії» відкрито сьогодні на базі перинатального центру Одеської обласної клінічної лікарні в рамках національної програми Фонду Віктора Пінчука.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Одеський центр «Колиски надії» відрізняється від подібних медичних пунктів тим, що є «першим в Україні спеціалізованим блоком, розрахованим на повний цикл медичної допомоги дітям з екстремально низькою масою тіла», - уточнив заступник головлікаря лікарні Микола БАЯЗІТОВ. Центр оснащено інкубаторами, причому один із них транспортний, двома неонатальними реанімаційними столами і двома реанімаційними наборами для новонароджених, апаратом штучної вентиляції легенів та іншим устаткуванням.

«Колиски надії» також одержали робочу комп`ютерну станцію, цифрову фотокамеру і багатофункціональний пристрій - принтер, сканер, копіювальний апарат. Вартість всього устаткування центру становить більш як 145 тис. доларів.

За словами заступника головного лікаря, в обласному перинатальному центрі приймають пологи при певних патологіях у вагітних, зокрема ВІЛ-інфекції. При цьому у центрі найнижчий в Україні показник зараження плоду – 4,5% (в середньому по Україні, за даними МОЗ – 8,2%).

Довідка УНІАН. Згідно з даними Одеського обласного управління охорони здоров`я, в першому півріччі 2007 року в регіоні народилися 12 тис. 399 дітей (за аналогічний період 2006 року – 11 тис. 779). З них недоношених з екстремально низькою масою тіла – 25 дітей, не вдалося врятувати 85%. Всього в регіоні за січень-липень померли 143 новонароджених (у першому півріччі 2006 р. не вдалося врятувати 152).

В обласній клінічній лікарні за перші 6 місяців цього року народилися 2 тис. 258 дітей, не вдалося врятувати 38.

Програма «Колиски надії» реалізується вже більше року. За цей час відкрилися центри в Чернігові, Володимирці, Полтаві, Дніпропетровську, Києві, Овручі, Чернівцях, Бахчисараї та Ізмаїлі. Планується також відкриття подібних центрів у Донецьку і Сімферополі. За час існування програми в клініках-партнерах було надано допомогу близько 16 тис. новонароджених. У 2006 році Фонд Пінчука виділив на ці цілі 2 млн. 525 тис. грн., а в 2007 році – 9 млн. 595 тис. грн.