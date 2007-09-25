Хмельницька дитяча лікарня отримала сурдологічне обладнання

Хмельницька міська дитяча лікарня отримала від міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» сучасне сурдологічне обладнання вартістю 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», урочисте відкриття сурдологічного кабінету відбулась сьогодні за участі представників благодійного фонду на чолі з головою Наглядової ради Катериною ЮЩЕНКО.

Також представники фонду ознайомилися з роботою лікарні. Вони відвідали відділення реанімації новонароджених, де вже майже рік працює реанімаційне обладнання, передане фондом «Україна 3000» і компанією «Проктер енд Гембл Україна».

Крім того, К.ЮЩЕНКО передала до бібліотеки лікарні дитячі книжки.

Хмельницька міська дитяча лікарня є учасником програми «Від лікарні до лікарні» Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000». Лікарня відкрита 1948 року, вона є багатопрофільним медичним закладом і розрахована на 380 ліжок.

У рамках програми «Від лікарні до лікарні» протягом 2006 року Хмельницька міська дитяча лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, книжок та іграшок на загальну суму понад 370 тис. грн.

При закладі активно працює Опікунська рада. Так, за її сприяння для лікування у дітей хвороб дихальних шляхів у лікарні було створено соляну шахту. Загальна вартість допомоги, яка надійшла від Опікунської ради, складає близько 70 тис. грн.