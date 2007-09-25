Хмельницька дитяча лікарня отримала сурдологічне обладнання
Лікарня розрахована на 380 ліжок
Хмельницька міська дитяча лікарня отримала від міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» сучасне сурдологічне обладнання вартістю 100 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», урочисте відкриття сурдологічного кабінету відбулась сьогодні за участі представників благодійного фонду на чолі з головою Наглядової ради Катериною ЮЩЕНКО.
Також представники фонду ознайомилися з роботою лікарні. Вони відвідали відділення реанімації новонароджених, де вже майже рік працює реанімаційне обладнання, передане фондом «Україна 3000» і компанією «Проктер енд Гембл Україна».
Крім того, К.ЮЩЕНКО передала до бібліотеки лікарні дитячі книжки.
Хмельницька міська дитяча лікарня є учасником програми «Від лікарні до лікарні» Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000». Лікарня відкрита 1948 року, вона є багатопрофільним медичним закладом і розрахована на 380 ліжок.
У рамках програми «Від лікарні до лікарні» протягом 2006 року Хмельницька міська дитяча лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, книжок та іграшок на загальну суму понад 370 тис. грн.
При закладі активно працює Опікунська рада. Так, за її сприяння для лікування у дітей хвороб дихальних шляхів у лікарні було створено соляну шахту. Загальна вартість допомоги, яка надійшла від Опікунської ради, складає близько 70 тис. грн.