Сьогодні об 11.00 у МНС (вул. Олеся Гончара, 55-а) відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у брифінгу візьмуть участь начальник Відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, начальник Відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко і заступник директора Департаменту управління рятувальними силами МНС України Микола Чечоткін. Акредитація журналістів триває до 10.00 за телефонами: 247-32-13, 247-31-91 або електронна пошта: press@mns.gov.ua