В Україну йдуть зливи, грози та град

У Києві та області: місцями короткочасний дощ, гроза, град. Температура вночі 15-18 градусів, вдень 21-27. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-12, під час грози шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в Україні місцями очікуються зливи, грози, місцями шквали 15-20 м / с, град.

Температура на заході знизиться вночі до 10-16, вдень до 19-23, в Карпатах до 14-18, на півночі вночі 15-18 градусів, вдень 21-27, в центральних областях, на сході і на півдні вночі 16-22, вдень 25-31 градус.

У північних областях: короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-18 градусів, вдень 21-27. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

У південних областях: короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 18-22 градуси, вдень 25-31. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-12 м/с.

У східних областях: місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-20, вдень 28-31 градус. Вітер північний, 5-12, під час грози шквали, 15-20 м/с.

У західних областях: грозові дощі, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура знизиться вночі до 10-16 градусів, вдень до 19-23, в Карпатах до 14-18. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У центральних областях: вночі на Вінничині та Черкащині, вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Температура вночі 16-17 градусів, вдень 25-30, у Вінницькій області похолоднішає до 22-24. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12, під час грози шквали, 15-20 м/с.

Погода на курортах Криму 26 червня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті вночі без опадів, вдень грозові дощі, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, південно-західний, північно-західний, північно-східний, 5-10 м /с. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 30-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти і Одеси 26 градусів, у районі Євпаторії, Феодосії та Севастополя 24-25.

Погода на курортах Карпатського регіону 26 червня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура знизиться вночі до 11-14 градусів, вдень до 19-22. Вітер північно-західний, північний, 5-12 м/с.