Створення електронного реєстру не відміняє паперових медкарток

Створення електронного реєстру пацієнтів не відміняє паперових медичних карток.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

В МОЗ зауважили, що постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження електронного реєстру пацієнтів» передбачено створення Електронного реєстру пацієнтів.

Електронний реєстр пацієнтів – це єдина державна інформаційна система збирання, реєстрації, накопичення відомостей про пацієнта та отриману медичну допомогу.

Реєстр створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання, модернізації первинної медичної допомоги. “Електронний реєстр пацієнтів не відміняє ведення облікових форм на паперових носіях”, - підкреслюється в повідомленні.

Впровадження електронного реєстру пацієнтів є пілотним проектом. Його відпрацювання розпочнеться з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва. Збір, обробка та внесення до Реєстру даних про пацієнта буде здійснюватися виключно за його згодою.