Перевозити дітей залізницею можна лише за наявності документа
Підтвердження віку дитини
Перевозити дітей залізничним транспортом можна тільки за наявності оригіналу документа, що підтверджує вік дітей, нагадує «Укрзалізниця» пасажирам, які планують свої поїздки залізничним транспортом з дітьми до 14 років.
Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), пасажир, який перевозить дитину віком до 14 років, має пред`являти документ, що підтверджує вік дитини особам, які контролюють посадку в потяг, а також у дорозі проходження.
Це закріплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України».
У той же час, в «Укрзалізниці» уточнюють, що «правила перевезень не раз зазнавали зміни, і норма про обов`язковість наявності оригіналу документа для підтвердження віку дитини була введена з 22 липня 2011 року».
При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що купити дитячий квиток можна на підставі копії документа, який підтверджує вік дитини.
Діти до 6 років перевозяться безплатно, але якщо пасажир перевозить двох і більше дітей, то право безплатного проїзду має тільки одна дитина, а для решти дітей діє знижка 75% вартості квитка дорослого пасажира.
При цьому «Укрзалізниця» зазначає, що без придбання проїзного документа може перевозиться дитина до 6 років, якщо вона не займає окремого місця.
При проїзді з одним дорослим пасажиром більше однієї дитини до 6 років пасажир має додатково купити дитячий проїзний документ на кожне місце, котре займають діти.
«Провідник до посадки в потяг має перевірити наявність проїзних та інших супровідних документів, зокрема й наявність оригіналу документа, що підтверджує вік дитини», - зазначають в «Укрзалізниці».