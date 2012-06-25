Громадськість закликає прийняти Держпрограму з вірусних гепатитів

Представники громадських організацій закликають владу прийняти Державну програму із профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, аби у наступному, 2013 році хворі отримали доступ до сучасного лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції було заявлено, що кількість хворих на гепатити В і С у світі у 14-15 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, а до 2015 року подвоїться.

У 2011 році в Україні було розроблено концепцію Державної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, однак програма й досі не прийнята, наголосили представники громадськості.

За словами доктора медичних наук, головного інфекціоніста Міністерства охорони здоров’я України Ольги Голубовської, проблема гепатитів актуальна не лише для України, а й для усього світу. Вона спростувала твердження деяких спеціалістів про те, що гепатит є невиліковною хворобою.

«На міжнародних конгресах неодноразово наголошували, що гепатити лікуються. Є препарати, що підвищують якість життя. Багато європейських країн мають програми лікування таких хворих. Українці намагаються отримати лікування за кордоном, зокрема, в Ізраїлі. Наша країна стоїть лише біля витоків проблеми щодо доступу хворих до терапії», - наголосила О.Голубовська.

За словами О.Голубовської, офіційна статистика стосовно вірусних гепатитів в Україні була введена лише у 2009 році.

«МОЗ у 2011 році подав заявку в загальну програму «Здоров’я нації» (до 2020 року), але фінансування не отримано», - сказала О.Голубовська, наголосивши, що на Державну програму щодо лікування гепатитів потрібно близько 35 млн грн.

Головний спеціаліст МОЗ наголосила, що останнім часом фіксується підйом показників захворюваності на гепатити в Україні, зокрема, завдяки ширшій обізнаності лікарів.

«Про проблему стали говорити частіше, відтак і частіше виявляти. Хвороба перебігає приховано, спричиняючи цироз печінки, що є основною причиною смерті хворих. У проміжку 10-20 років вірус гепатиту С має непечінкові прояви – ураження щитоподібної залози, нирок, неходжінська лімфома та інші», - зауважила О.Голубовська.

Як заявив директор ГО «Зупинимо гепатит» Дмитро Коваль, «за неофіційними оціночними даними Альянсу з боротьби з гепатитами, на фінансування програми потрібно 304 мільйонів гривень».

«Боротися з цією хворобою дуже важко й емоційно, і фінансово. Вартість лікування - близько 30 тисячі доларів. Щоб не довести через кілька років Україну до стану епідемії, потрібна допомога держави», - наголосив Д.Коваль.