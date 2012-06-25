Неможливо ввести електронний реєстр пацієнтів найближчим часом

Експерти вважають, що введення електронного реєстру пацієнтів найближчим часом є неможливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на прес-конференції на тему «Електронний реєстр пацієнтів: чи вдасться Україні позбутися паперових медичних карток».

«Реальне впровадження безумовно потрібних електронних баз данних буде в далекому майбутньому», - сказав він.

За словами В.Сердюка, до цього абсолютно не готова медична система, насаперед лікарі і медичні працівники. Крім того, у лікарнях немає Інтернету, відсутня комп`ютеризація. «Фізично це важко, це колосальні гроші», - додав експерт.

В.Сердюк зазначив, що питання створення електронного реєстру пацієнтів не обговорювалося в експертному середовищі.

За його словами, у світі існують 29 інформаційних стандартів роботи з подібними базами даних, і жоден з цих інформаційних стандартів в Україні не прийнятий і навіть не обговорювався.

Як повідомив В.Сердюк, Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів планує розпочати створення невеликих реєстрів баз даних пацієнтів, щоб зрозуміти, як працювати далі. За його словами, однією із перших про створення реєстру до ради звернулася Асоціація хворих на гемофілію. Потім планується створити реєстр хворих на гепатит, які потребують негайного лікування.

В.Сердюк вважає, що електронний реєстр пацієнтів є набагато більш захищеною інформацією, ніж паперові картки. «Легше відслідкувати і зрозуміти, чому змінюється та чи інша інформація», - сказав він.

За словами експерта, на створення електронної бази пацієнтів у районнній лікарні потрібно близько 30 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вводить електронний реєстр пацієнтів замість паперових медичних карток.

Це випливає з постанови уряду від 6 червня № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».

У положенні визначається процедура створення і функціонування електронного реєстру пацієнтів, який створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.

Реєстр є єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.

Відповідно до рішення уряду, реєстр є інформаційним ресурсом Міністерства охорони здоров’я, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заклади охорони здоров’я усіх форм власності зобов’язані вносити до реєстру відомості про: фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах; заклад охорони здоров’я, в якому пацієнту надано медичну допомогу; вид наданої пацієнту медичної допомоги; лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів; згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.

Порядок ведення реєстру затверджується МОЗ. Міністерство також є розпорядником реєстру.

Володарями реєстру є заклади охорони здоров’я. Вони за наявності згоди пацієнтів на обробку їхніх персональних даних вносять інформацію до реєстру, обробляють її та забезпечують захист персональних даних, що вносяться до реєстру.

Обмін відомостями між закладами охорони здоров’я ведеться за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.