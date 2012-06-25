Упровадження електронних медкарт - проект електронного уряду

Упровадження електронних медичних карт є частиною проекту електронного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

«Електронний реєстр (пацієнтів – УНІАН) – це лише частина того, що називається електронний уряд і електронізація всієї країни. Він не може існувати окремо. Реєстр пацієнтів як такий працює і в багатьох пілотних регіонах (де проводиться медична реформа – УНІАН). Вже самі почали створювати поступово електронний реєстр. Але коли ми говоримо про електронний реєстр як ідею, яка повинна існувати в майбутньому, то це єдина база даних, яка має підрозділи в кожному регіоні і в кожній лікарні», - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що проект створення електронних медичних карток повинен був запрацювати в пілотних регіонах, в яких проводиться медична реформа. І.Акімова пояснила, що за допомогою такого реєстру і електронних медичних карток лікарі зможуть обмінюватися інформацією про пацієнтів між лікарнями, і не буде необхідності пацієнтам додатково робити аналізи.

Крім того, за словами І.Акімової, введення такого реєстру дозволить як пацієнтам, так і лікарям захищати свої права, а також стимулюватиме лікарів у своїй роботі перейти від кількості до якості.

Водночас, за словами І.Акімової, одна із головних проблем проекту – це гарантування захисту інформації про пацієнтів у базі даних. Зокрема, зазначила вона, пацієнт повинен давати згоду на занесення інформації про себе до бази даних.

«Якщо є група людей, які з різних причин не хочуть, щоб інформація про них існувала в електронному варіанті, то встає питання, як вони забезпечуватимуться медичними послугами», - підкреслила І.Акімова.

Водночас вона висловила упевненість у тому, що проект електронних медичних карток буде реалізований упродовж декількох років.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров`я наголошують, що створення електронного реєстру пацієнтів не скасрвує паперових медичних карток.