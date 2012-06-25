За час Євро-2012 в Україні за меддопомогою звернулися 1144 особи

З початку проведення Євро-2012 за медичною допомогою звернулися 1144 гостей та вболівальників Євро-2012.

Про це сьогодні під час прес-конференцїі сказав заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов, повідомляє сайт “Інформаційний центр “Україна-2012”.

З них медичну допомогу надали 640 іноземцям та 504 українським фанам.

За словами О.Толстанова, серед хвороб у вболівальників - гострі кишкові інфекції, гострі распіраторні вірусні інфекції, зафіксовано 6 випадків звернень з приводу алкогольної інтоксикації, а також з приводу травмувань – 34 звернення.

О.Толстанов також зауважив, що перші звернення гостей чемпіонату були зафіксовані 7 червня. «Переважній більшості осіб медична допомога надається амбулаторно, за відсутності необхідності у госпіталізації та стаціонарному лікуванні», - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

Він додав, що загальний ліжковий фонд міських та обласних лікарень, які залучаються до чемпіонату у приймаючих містах, становить близько 9000 ліжок.

«Біля стадіонів, фан-зон, місць тимчасового перебування вболівальників працюють медичні підрозділи для оперативного надання допомоги. Крім цього, понад 1200 студентів-медиків із знанням іноземних мов залучено для допомоги диспетчерським службам та приймальним відділенням лікарень», - сказав О.Толстанов.

На його переконання, «якби не було ретельної підготовки перед Євро, ми могли б зіштовхнутися з багатьма проблемами».

У свою чергу, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко зауважив, що за час чемпіонату в Україні серед єврофанів не було зареєстровано жодного спалаху масового захворювання. Більше того, додав він, за даними Держсанепідемслужби, нинішній рівень захворюваності на інфекційні хвороби, у тому числі грип та ГРВІ, не виходить за межі норм для літньої пори року і не становить ризику для проведення Євро-2012.

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