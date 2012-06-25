Україна та ФРН підписали заяву щодо партнерства

Представники Міністерства охорони здоров’я України та посол ФРН в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот підписали спільну заяву щодо партнерства у сфері акушерства, пренатальної та перинатальної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, заявою передбачається, що за три роки роботи цього проекту у перинатальних центрах України будуть проведені тренінги для акушерів-гінекологів, неонатологів, фахівців пренатальної діагностики та інших.

Крім того, у Німеччині зможуть пройти клінічне стажування 12-15 українських лікарів.

Фінансування цього проекту буде здійснюватися як з української, так і з німецької сторони.

Зокрема, Україна профінансує проведення тренінгів на території нашої держави, а німецька сторона - стажування українських фахівців у ФРН.