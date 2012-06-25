У Луганській області відкрили перший перинатальний центр

У місті Первомайськ Луганської області 23 червня відкрився перший у регіоні перинатальний центр II рівня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації.

Кошти на перинатальний центр виділялися спільно з міських бюджетів двох міст: Первомайська і Лисичанська.

Першотравневий перинатальний центр розрахований на 110 ліжок. Він забезпечує надання цілодобової акушерсько-гінекологічної, перинатальної допомоги жінкам і дітям міст Первомайськ, Попасна і Попаснянського району, частково міст Стаханов, Теплогорськ, Кіровськ і Лисичанськ.

Перинатальний центр укомплектовано сучасним дихальним устаткуванням для новонароджених, кувезами для виходжування недоношених дітей, пульсоксиметрами, лампами для фототерапії, кардіобіомонітором, переносними акушерськими доплерами, УЗД-апаратом.

У Першотравневому перинатальному центрі функціонують: єдине в місті відділення трансфузіологічної допомоги; акушерське відділення з палатами неонатального догляду і спільним перебуванням матері і дитини; відділення патології вагітності; гінекологічне відділення; консультативно-поліклінічне відділення; відділення анестезіології і інтенсивної терапії для жінок; відділення анестезіології і інтенсивної терапії для новонароджених, другого етапу виходжування недоношених і патології новонароджених; клініко-діагностична лабораторія; лабораторія ІФА; міський банк крові; кабінети УЗД; кабінет фізіотерапії; аптека; конференц-зал з відеотекою для майбутніх батьків; зимовий сад.