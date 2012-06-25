Нардепи хочуть відмінити заборону на куріння у кафе

Народний депутат Олег Надоша (фракція ПР) вніс на розгляд ВР проект закону про внесення змін до Закону про заборону куріння, в якому пропонує дозволити куріння у місцях громадського харчування.

Даним законопроектом передбачено зняти заборону на куріння у закладах громадського харчування. Проектом закону, зареєстрованим у Верховній Раді, запропоновано із статті 13 вилучити формулювання, що забороняє куріння у закладах громадського харчування. Також у цій статті пропонується ввести норму, яка зобов’язує у закладах громадського харчування відводити не менше 30% площі торгових залів для обслуговування осіб, які не курять. Окрім цього, пропонується зобов’язати власників закладів громадського харчування або їхніх представників створювати у приміщеннях спеціально обладнані місця для куріння. Крім того, передбачається за невиконання положень статті 13 встановити штраф у розмірі від 1 тисячі до 10 тисяч гривень.