Де у Криму відпочивати небезпечно для життя. Список

Кримське управління МНС попереджає про небезпеку обвалів берегових схилів на півострові у зв`язку із прогнозованим посиленням цього року активності геологічних процесів.

Як повідомляє прес-служба відомства, небезпечними є південний берег Криму (в межах бухти Ласпі до мису Херсонеський, мис Іфігенія, мис Кішка, Зелений мис, мис Микита, у межах Кучук-Ламбадского хаосу, мис Чабан-Куле, мис Ай-Фока, мис Пуль-Оба, мис Алчак, мис Меганом, підніжжя Карадага, ділянки узбережжя від Коктебеля до мису Киик-Атлама); західне узбережжя (від мису Лукулл, населені пункти Піщане, Берегове, Кутове, селище Миколаївка до озера Кизил-Яр); узбережжя Керченського півострова (мис Голубиний, мис Ліхтар до мису Бакланов, від мису Бакланов до мису Тархан, мис Зюк, мис Кітен); узбережжя Керченської протоки (від села Героївське до озера Тобечик, мис Такил, від мису Такил до Киз-Аульському маяка).

МНС нагадує керівникам місцевих органів влади про необхідність обмеження доступу на стихійні пляжі, встановлення табличок про можливі обвали грунту та проведення демонтажу пристроїв для спуску на закриті пляжі.