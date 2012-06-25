Де у Криму відпочивати небезпечно для життя. Список
Активізувалися геологічні процеси
Кримське управління МНС попереджає про небезпеку обвалів берегових схилів на півострові у зв`язку із прогнозованим посиленням цього року активності геологічних процесів.
Як повідомляє прес-служба відомства, небезпечними є південний берег Криму (в межах бухти Ласпі до мису Херсонеський, мис Іфігенія, мис Кішка, Зелений мис, мис Микита, у межах Кучук-Ламбадского хаосу, мис Чабан-Куле, мис Ай-Фока, мис Пуль-Оба, мис Алчак, мис Меганом, підніжжя Карадага, ділянки узбережжя від Коктебеля до мису Киик-Атлама); західне узбережжя (від мису Лукулл, населені пункти Піщане, Берегове, Кутове, селище Миколаївка до озера Кизил-Яр); узбережжя Керченського півострова (мис Голубиний, мис Ліхтар до мису Бакланов, від мису Бакланов до мису Тархан, мис Зюк, мис Кітен); узбережжя Керченської протоки (від села Героївське до озера Тобечик, мис Такил, від мису Такил до Киз-Аульському маяка). МНС нагадує керівникам місцевих органів влади про необхідність обмеження доступу на стихійні пляжі, встановлення табличок про можливі обвали грунту та проведення демонтажу пристроїв для спуску на закриті пляжі.
Як повідомляє прес-служба відомства, небезпечними є південний берег Криму (в межах бухти Ласпі до мису Херсонеський, мис Іфігенія, мис Кішка, Зелений мис, мис Микита, у межах Кучук-Ламбадского хаосу, мис Чабан-Куле, мис Ай-Фока, мис Пуль-Оба, мис Алчак, мис Меганом, підніжжя Карадага, ділянки узбережжя від Коктебеля до мису Киик-Атлама); західне узбережжя (від мису Лукулл, населені пункти Піщане, Берегове, Кутове, селище Миколаївка до озера Кизил-Яр); узбережжя Керченського півострова (мис Голубиний, мис Ліхтар до мису Бакланов, від мису Бакланов до мису Тархан, мис Зюк, мис Кітен); узбережжя Керченської протоки (від села Героївське до озера Тобечик, мис Такил, від мису Такил до Киз-Аульському маяка).
МНС нагадує керівникам місцевих органів влади про необхідність обмеження доступу на стихійні пляжі, встановлення табличок про можливі обвали грунту та проведення демонтажу пристроїв для спуску на закриті пляжі.