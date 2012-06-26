26 червня може стати Днем на підтримку невиліковних хворих

26 червня в Україні слід визначити днем на підтримку невиліковних хворих, що зазнають щоденних мук через відсутність знеболення.

З такою пропозицією виступили представники громадських організацій в Україні сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Учасники заходу зазначили, що 26 червня - день, який Генеральна асамблея ООН визначила як Міжнародний день боротьби із незаконним обігом наркотиків і як день на підтримку невиліковно хворих та їх рідних.

За словами представників громадських організацій, опіоїдні аналгетики, які належать до числа контрольованих наркотичних препаратів, є життєво необхідними лікарськими засобами для невиліковно хворих пацієнтів в Україні. 428 тисяч українців щороку потребують паліативної допомоги та знеболення, підкреслювалося учасниками прес-конференції. Водночас надмірний контроль за обігом та використанням наркотичних препаратів змушує пацієнтів невиправдано страждати від сильного болю, зазначали представники громадських організацій.

Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич переконаний, що в Україні необхідно зняти стигму заборони на використання опіоїдних аналгетиків.

«Особливо це стосується сільської місцевості, де доступність до знеболення вимагає радикальних рішень. На сьогодні напрацьовано стратегію і тактику щодо доступності до знеболення, друге — підготовлено проект урядової постанови разом із громадськістю та МОЗ. Третє — слід забезпечити Україну альтернативними препаратами», - зазначив В.Князевич, підкресливши, що без проблеми знеболення не можна говорити про розвиток паліативної служби.

За словами голови Державної служби України з контролю за наркотиками Володимира Тимошенка, Україна - одна з країн-лідерів щодо недоступності до знеболювальних препаратів для невиліковно хворих.

«У Європі ми на передостанньому місці (остання Македонія). Ми стикаємось з величезною кількістю прохань, побажань, нарікань людей, особливо з сільської місцевості. Це онкохворі, батьки онкохворих дітей», - сказав В.Тимошенко.

Він повідомив, що прем`єр-міністр України Микола Азаров дав доручення негайно прискорити вирішення розгляду постанови Кабінету міністрів щодо порядку обігу наркотичних засобів. «Цього потребують щодня тисячі і тисячі хворих, які несуть важкі муки. У новій постанові виписано збільшення терміну, на який можна буде брати такі ліки - сьогодні можна лише на три доби. Спрощено порядок складання актів, списання тощо», - сказав В.Тимошенко.

Він поінформував, що йде робота і над проблемою використання неін`єкційних знеболювальних. «У світі давно використовують таблетований морфін або у вигляді пластирів. Постанова відкриє двері для доступу до таких засобів, створюється база, щоб МОЗ діяло у цьому напряму», - сказав В.Тимошенко.

Він висловив переконання, що постанова Кабміну про затвердження порядку обігу наркотичних засобів буде прийнята упродовж місяця-двох.

Учасники прес-конференції також повідомили, що звернулися до Президента України Віктора Януковича з відкритим листом, у якому міститься прохання взяти під особистий контроль ситуацію з доступом невиліковно хворих пацієнтів в Україні до знеболення опіоїдними аналгетиками.