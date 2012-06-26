Завтра в Україні без істотних опадів

27 червня по Україні без істотних опадів, лише у східних областях, а вночі і в Криму а Приазов`ї короткочасні грозові дощі, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у південній та східній частині вночі - 16-21°, вдень - 23-28°; на решті території вночі - 10-15°, на заході місцями - 7-9°, вдень - 17-22°, у центральних областях - до 25°.

По Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 17-22°.

У Києві мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-14°, вдень - близько 20°.

26 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-27°; в Дніпрі біля Києва - 24°.