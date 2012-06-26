У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на другу половину сьогоднішнього дня, ніч і ранок середи через прогнозоване погіршення погоди і просить жителів Криму і туристів бути обережними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Синоптики прогнозують місцями сильні зливи, грози, град і вітер швидкістю до 20 метрів за секунду.

"ГУ МНС у Криму нагадує жителям і гостям півострова про необхідність дотримуватися правил безпеки в складних погодних умовах", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 24 червня, у Євпаторії здійнялася пилова буря. Швидкість вітру досягала 35 метрів за секунду. Обійшлося без потерпілих і руйнувань.

Крім того, цього дня біля Євпаторії і Феодосії вітер відніс дев`ять людей на матрацах і катамаранах у море, бійці МНС доставили їх на берег.

Жителі восьми сіл залишилися без світла через обрив проводів.