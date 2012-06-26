Жителі Харківщини безплатно лікуватимуться в інститутах

Жителі Харківської області безплатно лікуватимуться в інститутах Національної академії медичних наук України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні голова облдержадміністрації Михайло Добкін та президент Національної академії медичних наук України Андрій Сердюк підписали меморандум про співпрацю з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Харківської області.

Підписання меморандуму, йдеться у повідомленні, сприятиме покращанню рівня здоров’я населення Харківської області, зниженню захворюваності та інвалідності громадян, підвищенню якості консультативної медичної допомоги на вищому її рівні.

В рамках співпраці буде забезпечено проведення поглиблених клініко-діагностичних обстежень пацієнтів, розширення обсягів лікування, впровадження сучасних підходів до профілактики та надання медичної допомоги на усіх рівнях, наближення високоспеціалізованої медичної допомоги на рівні сучасних стандартів діагностики та лікування до населення регіону.

В рамках Меморандуму у кожному з 28 наукових установ НАМН України виділяється певна кількість місць для надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Харківської області. Надання медичної допомоги в межах квоти місць буде повністю проведено за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених НАМН України на відповідний рік, без будь-яких додаткових витрат з боку Харківської області та її жителів.

Відбір та направлення понад 2,6 тис жителів області, що потребуватимуть високоспеціалізованої медичної допомоги, до наукових установ НАМН України, буде здійснюватись Харківською облдержадміністрацією на засадах прозорості та соціальної справедливості. В першу чергу при наявності об’єктивних показань на лікування до установ НАМН України будуть направлятися жителі Харківщини з важкою патологію із числа соціально незахищених верств населення.