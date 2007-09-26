Молодь хворіє на грип через зловживання пивом

В Україні зростає кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції та грип. За минулий тиждень захворіло 7 тис. українців.

"Із десяти міст, які ми контролюємо, найбільше хворих у Вінниці, Чернігові, Львові та Києві, — зазначає директор Українського центру грипу й ГРЗ Аркадій Фролов. — Цьогорічні респіраторні захворювання звичайні, як і минулорічні. Нічого екзотичного не зафіксували. Якщо довго не лікуватися, ГРЗ переходять у грип".

Перші ознаки недуги — нежить, кашель. Потім додається біль у горлі й головний біль, підвищується температура.

"На сьогодні ми зафіксували 43 тисячі 232 хворих. Із них у лікарнях — 221 особа, — веде далі Аркадій Фролов. — Більшість хворих — школярі".

Торік у цей період на грип та ГРЗ у країні хворіло майже 46 тис. людей.

"Причинами захворювання є часті перепади температури, переохолодження, перегрів на сонці, — пояснює директор. — А ще сучасна молодь п’є забагато пива. Напій знищує в організмі інтеферони. А вони перші починають боротися з усякими інфекціями".

У Київській обласній санстанції кажуть, що про поширення грипу знають на рівні чуток. Офіційних даних там не мають. Пік захворювання на грип очікують на початку зими. Щоб не захворіти, лікарі радять робити щеплення.

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