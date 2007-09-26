Медики навчилися боротися з безпліддям

Британські медики змогли зробити справжній прорив у боротьбі з безпліддям. Новий метод дозволяє вирощувати людські яйцеклітини в лабораторії зі зразків тканини яєчників.

Це, у свою чергу, допоможе багатьом жінкам краще планувати своє життя, присвячуючи його першу половину кар`єрі, а другу – сім`ї. При цьому лікарі розуміють, що можуть зіткнутися з низкою морально-етичних проблем.

Унікальну процедуру вже встигли випробувати дві британські клініки з лікування безпліддя. Потенційні пацієнти називають метод "приголомшливою подією", яка значно підвищить безпеку лікування безпліддя. Труднощі із зачаттям дитини зазнає кожна сьома британська пара, і щороку понад 30 тисяч проходять процедуру штучного запліднення.

Нова процедура припускає "відбирання" тканини яєчників у жінки і її зберігання доти, доки жінка не буде готова завести дитину. Також цей метод усуне численні ризики для здоров`я, пов`язані зі штучним заплідненням.

За словами лікарів, це принесе "величезну користь", тому що жінки зможуть уникнути щоденного введення гормональних препаратів для стимуляції розвитку яйцеклітин. Гормональні препарати можуть викликати серйозні ускладнення і в деяких випадках призвести до "гіперстимуляції" яєчників, яка може викликати фатальний результат. Деякі експерти вважають, що ці препарати також підвищують ризик розвитку раку.

До речі, щороку завдяки штучному заплідненню на світ з`являється понад 10 тисяч дітей.

А ось новою послугою пацієнти зможуть скористатися вже через 5 років. Лікарі Bridge Fertility Centre, центру лікування безпліддя в Лондоні заявили, що різні елементи цього методу вже використовуються. Проте, щоб довести весь процес до досконалості, буде потрібен якийсь час.

Не так давно вчені зробили ще одну сенсаційну заяву. Жінки, хворі на рак, до початку протиракового лікування можуть зберегти частину яєчників. Незрілі яйцеклітини, отримані шляхом прямого відбору у жінки, також можна виростити в лабораторних умовах, проте наразі це як і раніше складно і потрібні додаткові дослідження.

Згідно з останніми дослідженнями, лише 6% жінок, що перенесли рак у дитячому віці, стають безплідними унаслідок хіміо- і променевої терапії. Учені з Меморіального онкологічного центру Слоуна-Кеттерінга вивчили історії хвороби 3390 жінок, які пережили рак. Випадки, коли у жінок до 18 років не було менструацій або вони припинилися протягом п`яти років після виявлення раку, дослідники позначили як "гостру недостатність яєчників". Саме це ускладнення є основною причиною безпліддя внаслідок хіміотерапії і опромінювання яєчників.

utro.ua