11 громадян України збирання чорницю в білоруському лісі

Білоруські прикордонники затримали 11 громадян України, які збирали в лісі чорницю.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Білорусі повідомили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Інспекція державного кордону з повітря на вертольоті 25 червня дала змогу виявити порушників режиму державного кордону. 11 громадян України – семеро дорослих і четверо дітей – пінські прикордонники затримали за півтора кілометри від лінії кордону», - розповіли в ДПК Білорусі.

За інформацією прес-центру ДПК Білорусі, всі порушники – жителі прикордонного села Заболоття, відправилися в білоруські ліси за дикоросами.

«Щоправда, жоден з них не взяв із собою документів, які засвідчують особу. Українці пояснили перебування на території суміжної держави тим, що заблукали», - зазначили в ДПК Білорусі.