Київ - найбрудніша столиця Європи?

Головними проблемами української столиці вони називають сміттєзвалища і загазоване повітря, але найбільшим лихом – воду. Про це повідомляє ТСН.

Доктор хімічних наук, академік НАНУ і директор Інституту колоїдної хімії і хімії води Владислав Гончарук стверджує:

"Водопровідна вода не є питною, вона дійсно дуже поганої якості – це не викликає жодних сумнівів". Найбільша проблема, за словами академіка, полягає в хімікатах, якими очищують воду. Але довести це документально неможливо, бо державна санстанція досі не знає, що означає якісна вода. ДСТУ радянських часів скасували два роки тому, а нових державних нормативів щодо якості води ще не ухвалили.

Це – унікальний випадок у світі, обурюється Гончарук. "Тому говорити про відповідність води якимсь стандартам узагалі немає сенсу", - переконаний він.

Яким чином санстанція дозволяє пити воду, чистоту якої визначити не може, у службі коментувати відмовилися, зіславшись на те, що вже святкують День Конституції.

Натомість головний інженер Деснянської водопровідної станції Валерій Оленченко заявляє: "Я і моя сім`я вживаємо воду з-під крану", - запевняє він.

Головний інженер визнає: через каналізацію і нерозчинні мийні засоби вода у Дніпрі і Десні від моменту відкриття очисної станції погіршилася в рази. А обладнання станції – за 60 років майже не змінилося.

"За великим рахунком, станція потребує технічної реконструкції", - визнає він. Але скільки на це потрібно мільйонів і в якій валюті – навіть уявити не може