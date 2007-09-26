Учені з`ясували оптимальну тривалість сну

Дослідження доктора Франческо Каппуччо, професора кардіології з Університету Уорвік, показали, що оптимальна тривалість регулярного нічного сну, корисна для здоров`я, складає близько семи годин.

Протягом двох періодів по п`ять років Каппуччо і група дослідників з лондонського Університетського коледжу вивчали дані про сон і стан здоров`я понад 10 тисяч працюючих британців. У результаті учені прийшли до висновку, що хронічне недосипання може більш ніж вдвічі збільшити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Також виявилося, що люди, які сплять більше восьми годин на добу, теж більш ніж удвічі частіше ризикують померти від різних причин.

«У промислово розвинених країнах розповсюдилися такі тенденції, як менша тривалість сну і почастішання розладів сну», – розповів Каппуччо. За його словами, ми менше спимо, щоб укластися в більш напружений графік роботи і задовольнити потяг до розваг.

40 млн. британців засинають насилу, особливо це характерно для британських підлітків. Кожен третій з них страждає синдромом «неякісного сну» – він не спить, а лише впадає в легку дрімоту, що порушується постійною присутністю електронної техніки.

За даними Національного фонду сну, що базується у Вашингтоні, безсоння дошкуляє і 70 млн. американців, а дві третини жителів цієї країни недосипають. Всі ці обтяжливі проблеми у результаті обійшлися країні приблизно в 100 млрд. доларів у рік – такі збитки від невисокої продуктивності праці, витрат на лікування і інших чинників.

У середньому американець спить 6,9 годин в будні і 7,5 годин у вихідні. Цікаво, що поки Томас Едісон не винайшов електричну лампочку, люди спали по 10 годин на добу.

У більшості досліджень, що стосуються нинішньої епідемії безсоння і інших порушень сну, підкреслюються її негативні наслідки для здоров`я – від неефективної праці і навчання до ослаблення імунної системи і зростаючого ризику захворіти ожирінням, діабетом і гіпертонією.

Проте дослідник з Університету Міссурі в січні з`ясував, що недосипання може бути перевагою. Спостерігаючи за більш ніж 2500 пацієнтами, доктор Деніел Вінсон, що читає в університеті курс, присвячений медичному обслуговуванню сімей і окремих районів, виявив несподівану обставину: пацієнти, які скаржаться на сонливість, рідше одержують травми.

«Можливо, людина, яка відчуває сонливість, починає поводитися інакше, – припустив Вінсон. – Якщо я відчую справжню втому, то, можливо, не піду займатися спортом або не сяду за кермо машини. Якщо, відчуваючи знемогу, ми змінюємо спосіб життя, то, напевно, тому і ризик травматизму знижується».

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