Губернатори трьох областей відмовилися від реанімобілів

Голови Волинської, Київської, Вінницької обласних держадміністрацій (ОДА) відмовилися від отримання реанімобілів швидкої допомоги. Про це заявив міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв перед початком засідання уряду.

За його словами, уряд придбав 340 автомобілів швидкої допомоги, які й були розподілені між областями. Губернатори вказаних областей заборонили своїм обласним управлінням охорони здоров`я отримувати автомобілі. Ю.Гайдаєв не сказав, чим саме губернатори мотивували відмову.

Ю.Гайдаєв запропонував передати вказані автомобілі іншим областям, на що перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров сказав наступне: "Це не вихід. Ми повинні домогтися того, щоб автомобілі були доставлені туди, куди вони призначені".

РБК-Україна