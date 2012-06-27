Керівники Держлабораторії ветмедицини привласнили 4 млн

16:43, 27 червня 2012
Країна
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Призначалися для ремонту

Працівники слідчого управління столичної міліції закінчили досудове слідство у кримінальній справі, порушеній відносно колишніх керівників Державної лабораторії ветеринарної медицини.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, на початку травня співробітники київського УБОЗ викрили організовану групу з корумпованими зв’язками, які привласнили 4 млн грн з державного бюджету, призначені для реконструкції лабораторного корпусу (віварію) державної установи. «Посадовці відзвітували про здачу лабораторії ще кілька років тому, але замість неї залишили по собі тільки руїни», - зазначається в повідомленні.

Гроші були виділені на реконструкцію будівлі та оснащення лабораторії. У віварії за документами все було відремонтовано, оснащено, але в реальності й наразі він стоїть в неробочому стані, додали у ВЗГ.

За даними главку міліції, махінацію придумав колишній голова Державної лабораторії ветеринарної медицини, а виконали її семеро осіб. До складу групи увійшли директор, його перший заступник, бухгалтер, завідувач складом і керівники комерційних підприємств. Останні вигравали тендери на будівельні роботи та технічне оснащення лабораторії. У подальшому документи на поставку медичного обладнання та меблів підроблялись, а обсяги виконаних робіт завищувались. Через комерційні установи бюджетні кошти переводили у готівку. «Таким чином чиновники і бізнесмени перекачали у власні кишені понад півмільйона доларів», - констатували у ВЗГ.

Під час досудового слідства в учасників групи вилучено понад 350 тис. грн, 17 тис. дол., понад 10 тис. євро. Сума арештованого майна становить 8170 тис. грн.

Наразі матеріали кримінальної справи направлені до суду.

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