Для «Охматдиту» зібрали понад 50 тис грн

Громадська організація «Українська громада Києва» зібрала на благолійному аукціоні понад 50 тисяч гривень для дитячої лікарні «Охматдит».

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, сьогодні у приміщенні Київського міського музею «Духовні скарби України» відбувся благодійний аукціон, на якому продавали квитки на фінал Євро-2012.

Лотами на аукціоні були квитки депутатів Київради, які вони отримали за кошти столичного бюджету.

Відмовитися від квитків депутатам запропонували представники «Української громади Києва». Гроші, виручені в підсумку благодійного аукціону, переведено на рахунок дитячої лікарні «Охматдит».

«Із бюджету Київради було виділено понад півмільйона гривень на квитки для 120 депутатів міської ради та деяких посадовців КМДА. Окрім першого матчу нашої збірної з командою Швеції, за кошти столичного бюджету було придбано ще понад 120 квитків на фінал. Водночас рішенням Кабміну України було скорочено фінансування на будівництво дитячої лікарні «Охматдит». Понад 200 мільйонів чиновники вирішили витратити на проведення футбольного чемпіонату. Тому ми запропонували депутатам пожертвувати своїми квитками на фінал Євро-2012 і тим самим допомогти «Охматдиту» придбати необхідне обладнання. Тим, хто дуже хотів потрапити на матч або вже комусь передав квиток, ми запропонували перерахувати безпосередньо на рахунок лікарні суму, що дорівнює собівартості квитка. У підсумку на наш заклик відгукнулось до десяти депутатів», – зазначив лідер «Української громади Києва» Сергій Рудик.

«Ми продали на аукціоні чотири квитки – О.Бригинця, який одним із перших віддав свій квиток, О.Незнала, А.Шлапак та М.Ламбуцького. Деякі депутати виявили бажання просто перерахувати кошти лікарні, зокрема І.Баленко, О.Довгий, С.Березенко, В.Гринюк. Всього зібрано понад 50 тисяч гривень. За найвищу ціну було продано квиток Алли Шлапак за 12000 грн, який придбав благодійник і меценат Ігор Воронов. Також на благодійному аукціоні за 8000 гривень квиток придбав Ігор Баленко та Олександр Дарій – 2 квитки по 5200 гривень», – розповіла куратор проекту, голова секретаріату «Української громади Києва» Людмила Байло.

Покупці депутатських квитків зможуть отримати їх після того, як представлять квитанції, що підтверджують перерахування лікарні суми вартості квитків.

«Ми задоволені результатами аукціону. Звичайно, шкода, що так мало депутатів відгукнулись на прохання допомогти дітям. Своєю пасивністю і небажанням розлучитися з квитком вони підтвердили в очах киян своє реальне ставлення до проблем та інтересів громади Києва. До того ж, депутати тих фракцій, які найбільше заявляли про те, як це погано, що стільки грошей було витрачено з бюджету на квитки, до акції долучитися не захотіли. Але варто зазначити, що це ще не кінець нашої акції. Всі бажаючі депутати до 1 липня можуть взяти участь у благодійництві: аукціон триватиме в соціальних мережах», – сказав С.Рудик.