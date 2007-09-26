Уряд схвалив державну програму боротьби з онкозахворюваннями

Кабінет міністрів України схвалив державну програму боротьби з онкологічними захворюваннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, впродовж реалізації цієї програми на неї планується виділити близько 7,5 млрд. грн., з яких 2,5 млрд. грн. будуть виділені з державного бюджету на закупівлю обладнання.

Окрім цього, віце-прем’єр зауважив, що у рамках реалізації програми планується оснащення апаратурою онкологічних міжрегіональних центрів, а також повне переоснащення онкологічних диспансерів в усіх областях та усіх відділень ранньої діагностики онкозахворювань.

Д.ТАБАЧНИК також повідомив, що планується створення центру на базі Інституту онкології Академії медичних наук України. При цьому він не виключив, що у наступні роки зі зростанням дохідної частини державного бюджету сума фінансування програми боротьби з онкозахворюваннями буде зростати.