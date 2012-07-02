Що знають синоптики про погоду в Україні

Сьогодні об 11.00 у Міністерстві надзвичайних ситуацій України (вул.О.Гончара, 55-а) відбудеться брифінг за темою: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, у заході візьме участь директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

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