«Дніпропетровські терористи» планували вибухи у Києві.

Про це пише газета «Сегодня».

Четверо дніпропетровських терористів, яких звинувачують у серії вибухів у Запоріжжі, Харкові і Дніпропетровську, судитимуть через місяць - півтора.

«Ми розраховуємо, що матеріали буде передано до суду вже наприкінці серпня, можливо, і раніше. Це залежить від результатів майже 150 призначених експертиз. Одні вже проводяться, решта – тільки-но почата. Наприклад, Віктор Сукачов у цілому не ухиляється від спілкування зі слідством. Проте деякі обставини подає неповно, і на очних ставках з товаришами ці нерівності виявляються. Проводимо й інші слідчі дії, які закріплюють одержані до цього докази провини всіх чотирьох зловмисників», — повідомили газету на умовах анонімності джерела в облпрокуратурі.

Офіційно в прокуратурі і СБУ хід розслідування не коментують. Проте газеті «Сегодня» стали відомі нові подробиці у «справі підривників». Ролі в групі, за словами джерела, були розподілені таким чином: Віктор Сукачов (нік «Унабомбер») і Віталій Федоряк були ключовими її фігурами, а Лев Просвірнін і Дмитро Рева були підручними на підхопленні. Всі раніше були знайомі. Д.Рева вчився з В.Сукачовим. Окрім вибухів, скоєних у Дніпропетровську (і навесні цього року, і торішнього), у Харкові, Запоріжжі і погроз з приводу Донецька, бойовики планували атакувати Київ (який об`єкт мав постраждати, слідство замовчує). В.Сукачов вимагав чи то 5 млн євро, чи то 5 млн доларів.

«Він наївно вважав, що, одержавши гроші на картки банку, щось переведе у готівку тут, а суму, яка залишилася, — за кордоном, куди виїде і заживе розкошуючи, — сказав співробітник прокуратури. — У нього є молодший брат, успішніший і більш заможний. Заздривши йому, хотів перевершити його таким диким способом».

Після квітневих вибухів кандидат наук В.Сукачов, як повідомлялося, дав інтерв`ю російському телеканалу «Мир», де вказав на вірогідних терористів з числа колишніх військових або правоохоронців. На запитання, хто кого знайшов — журналісти політолога чи той — їх, прокурорські говорять, що сталося це, загалом, випадково. Серед товаришів по службі кафедри політології, де він викладав, нібито була негласна черговість коментувати для ЗМІ резонансні події. І коли прогриміли вибухи, саме була черга виступати В.Сукачову.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, під час яких постраждали 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.

За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

Затримані також підозрюються в організації ще трьох терактів, які сталися у жовтні-листопаді 2011 року. 13 жовтня 2011 року в центрі Харкова близько другої години ночі стався вибух біля одного з кіосків. 21 жовтня 2011 року в центрі Запоріжжя в супермаркеті "Сільпо" спрацював вибуховий пристрій в одній з комірок камери схову.

У Дніпропетровську у ніч на 16 листопада 2011 року на проспекті Карла Маркса вибухнула залізобетонна урна для сміття, внаслідок чого загинула одна людина — фінансовий директор однієї з місцевих фірм.