У ВІЛ-інфікованих немає можливості приймати ліки під час арешту

Недержавні організації закликають урядові структури якнайшвидше вирішити питання щодо можливості приймання антиретровірусних препаратів ВІЛ-інфікованими особам під час затримання та арешту.

Про це під час прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив виконуючий обов’язки директора департаменту політики та комунікації Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло СКАЛА.

За його словами, на сьогодні є немало випадків, коли ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД людей позбавляють права отримувати прописані лікарські засоби в умовах тимчасового затримання або арешту.

Керівник національного адвокаційного проекту міжнародного благодійного фонду «Вертикаль» Вікторія БОНДАР зазначила, що в цій ситуації йдеться про небезпеку для здоров’я людей, які є ВІЛ-інфікованими.

За її словами, якщо ці люди вчасно не отримують ліки, то переривається процес лікування, що може призвести до тяжких наслідків для здоров’я цих людей, а інколи навіть до смерті. При цьому вона додала, що сьогодні в Україні майже 6 тис. людей отримують антиретровірусне лікування.

Заступник директора Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Людмила СТОРОЖУК повідомила, що недержавними організаціями було ініційовано вирішення цієї проблеми. За її словами, наказом міністра охорони здоров’я Юрія ГАЙДАЄВА було створено робочу групу, яка розробила проект Інструкції “Про порядок поводження з особами, які приймають антиретровірусні препарати, під час їх затримання та арешту (взяття під варту)”. Л.СТОРОЖУК додала, що даний документ зараз перебуває на узгодженні у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві внутрішніх справ, і після його візування має бути зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Учасник прес-конференції, який має ВІЛ-позитивний статус, повідомив, що нещодавно був затриманий працівниками Оболонського райвідділу міліції і йому довелося неодноразово звертатися до працівників, які утримували його під вартою, з проханням надати йому ліки для лікування. Він зазначив, що його діагноз був розголошений, і він все ж таки не зміг вчасно отримати необхідне лікування.

П.СКАЛА, у свою чергу, наголосив, що такі випадки є непоодинокими. Він висловив думку, що таким чином в Україні порушується конвенція про захист прав і основних свобод людини. П.СКАЛА також наголосив, що на сьогодні ніхто не відміняв положень законодавства України щодо неухильного дотримання прав людини на лікування та медичну допомогу, в тому числі з боку правоохоронних органів.

За словами П.СКАЛИ, прийняття міжвідомчої інструкції дозволить виписати процес надання допомоги хворим людям, які тимчасово затримані або заарештовані.