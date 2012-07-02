Під час Євро-2012 в Україні не було надзвичайних ситуацій на об`єктах проведення чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора Департаменту управління рятувальними силами МНС Микола Чечоткін.

«Вчора завершився фінальний матч Євро-2012. Протягом всього періоду проведення Євро підрозділи МНС успішно виконували своє завдання - надзвичайних ситуацій, резонансних подій і пожеж на об`єктах проведення Євро, які належать до компетенції МНС, не сталося», - повідомив М.Чечоткін.

Він відзначив, що всього для забезпечення безпеки заходів, пов`язаних з Євро-2012, від МНС було залучено близько 5 тис. осіб особового складу, а також 1,2 тис. одиниць техніки.