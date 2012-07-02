Гідрометцентр попереджає про високу пожежонебезпеку

Український гідрометеорологічний центр попереджає про високу пожежонебезпеку у південних, центральних і східних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«На жаль, у низці областей ефективних опадів не було, в результаті ми маємо надзвичайно високий клас пожежної небезпеки, який сформувався вже станом на сьогодні практично на всій території південних, центральних і східних областей України, причому показник пожежної небезпеки у три-п`ять разів перевищує критичний рівень», - повідомив М.Кульбіда.

Він відзначив, що погодні умови, які очікуються надалі, сприятимуть у деяких регіонах - у Харківській, частково Дніпропетровській і Донецькій областях - зменшенню показника пожежної небезпеки в результаті випадіння помірних дощів, а в інших регіонах він продовжуватиме зростати.

Заступник директора департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що, за оперативними даними, на сьогодні у природних екосистемах виникло понад 6 тисяч пожеж, при цьому близько однієї тисячі пожеж - безпосередньо у лісових масивах.

Переважна більшість пожеж - близько 80% - виникає на відкритих ділянках через безконтрольне спалювання сміття, сухої рослинності і залишків сухої трави, на сільськогосподарських угіддях, а також вздовж доріг та автомагістралей.

М.Чечоткін додав, що для попередження і реагування на можливі пожежі в природі сформовано групи, в яких задіяно 7,5 тис. Осіб, а також 1,5 тис. одиниць техніки.