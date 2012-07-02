На Азовському узбережжі риба гине через спеку

На Азовському узбережжі через підвищення температури повітря і морської води спостерігається масовий викид бичків.

Як повідомляє маріупольський сайт Ilich.in.ua, за словами робітниці одного з комунальних підприємств Маріуполя, яка відпочивала на узбережжі, «берег усіяно тоннами здохлої риби. Багато підприємств цілими автобусами евакуювали людей з пансіонатів, які зараз стоять порожніми, як після Чорнобиля».

На офіційному сайті Державної Азовської морської екологічної інспекції сказано, що щорічно у весняно-літній період під час підвищення температури повітря і морської води можна спостерігати велику кількість мертвої риби, яку викинуто на берег. Виною тому - зниження вмісту розчиненого у воді кисню, що призводить до задухи донних видів риб басейну Азовського моря, пояснюють екологи.

Щоб запобігти викиду мертвої риби на узбережжі Азовського моря, організаціям, які мають дозвільні документи на здійснення рибного промислу, дозволяється проведення меліоративного лову водних живих ресурсів. Мета лову - вилучення окремих видів риби та інших водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій, поліпшення стану водних екосистем.

Щорічно проводиться комплекс заходів щодо усунення надзвичайного становища, створюються мобільні групи, які постійно проводять гідрохімічний контроль морської води.

Фахівці екологічної інспекції щодоби у літній період проводять контроль температурного, кисневого режимів морської води і кількості вилучених біоресурсів під час проведення меліоративних заходів.