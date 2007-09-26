У Рівненській області помер підліток через отруєння грибами

17:55, 26 вересня 2007
Країна
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За останні 2 роки це перший випадок...

17-річний підліток 24 вересня помер в Рівненській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Рівненської обласної держадміністрації, текст якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

Згідно повідомленню, житель райцентру Сарни отруївся грибами, які збирав разом зі своїм батьком.

Підлітка з симптомами отруєння доставили в Сарненську райлікарню, через декілька днів лікування його перевезли в Рівне.

За словами заступника головлікаря Рівненської обласної дитячої лікарні Георгія Думановського, за останні 2 роки це перший випадок смертельного отруєння дітей у області блідою поганкою. 

Daily.UA

 

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