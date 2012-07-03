РНБО занепокоєно демографічною ситуацією в Україні

Керівництво України добре усвідомлює довгострокові загрози, породжені соціально-демографічною кризою в нашій країні, яка почалася ще багато років тому. Але завдання саме сьогоднішніх поколінь зробити все для зламу ситуації.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами А.Клюєва, це бачення відображено і в ухваленій нещодавно новій редакції Стратегії національної безпеки України.

Секретар РНБО послався на думку вітчизняних вчених, які стверджують, що в період демографічної кризи Україна вступила ще у середині 60-х років. Тоді як раз почалося зростання смертності - особливо в працездатному віці, насамперед серед чоловіків, а також - зниження народжуваності, яка скоротилася до рівня, який не забезпечує навіть простого відтворення поколінь.

Як зазначив А.Клюєв, на глибокому розумінні системних проблем країни побудовані всі стратегічні документи, що ухвалюються владою, в тому числі і Програма президентських реформ до 2014 року, і багато урядових програм.

Зростаючий дефіцит трудових ресурсів, старіння населення, низька економічна активність і недооцінка вартості робочої сили - це ті загрози, з якими нам належить справлятися в найближчі роки, заявив А.Клюєв.

З одного боку триває робота зі стимулювання народжуваності, зазначив секретар РНБО. В черговий раз збільшуються розміри соціальних виплат на допомогу сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Цього року знову, з урахуванням зростання прожиткового мінімуму, підвищено розміри допомоги при народженні дитини та низка інших соціальних виплат. Так, до кінця 2012 року допомогу на першу дитину буде збільшено до 28,83 тис. грн., другу - понад 57,66 тис. і на третю дитину - понад 115,3 тис. грн.

На думку секретаря РНБО, паралельно з підвищенням рівня народжуваності Україні важливо робити акцент на зниженні смертності, підвищенні середнього віку населення, зміцненні здоров`я нації. «Це і є основна мета медичної реформи, зусиль щодо підвищення якості продуктів харчування, води, ліків, що споживають українці, системи заходів щодо поліпшення екологічної ситуації», - заявив А.Клюєв. За його словами, всім очевидно, що реформа системи охорони здоров`я вкрай необхідна. При збільшенні за останні 10 років витрат на цю сферу майже вп`ятеро, захворюваність населення суттєво не знизилася. Секретар РНБО зазначив, що на щастя, в останні роки тривалість життя вже не падає, але вона все ще значно нижче, ніж 20-30 років тому.

У той же час, за його словами, вчені нагадують, що в 1960-му Україна посідала 7-е місце в світі за тривалістю життя, і набагато випереджала майже всі європейські країни. «А це означає, що протягом 20-30 років цілком у наших силах кардинально змінити ситуацію на краще», - заявив А.Клюєв.

Він підкреслив, що за останні 2 роки для поліпшення якості життя громадян зроблено набагато більше, ніж за все останнє десятиліття. Наприклад, за його словами, відкрито ряд нових і проведена реконструкція багатьох існуючих лікарень, в десятках медичних установ оновлено обладнання. «Недавно в Дніпропетровську відкрито новий сучасний перинатальний центр, вже шостий в Україні. І вже через 2 роки подібні заклади будуть відкриті в усіх обласних центрах України. Уже у наступному році планується, наприклад, ввести в експлуатацію новий сучасний корпус київського Охматдиту», - сказав секретар РНБО.

За його словами, в останні роки значно знизився рівень дитячої смертності. Однак здоров`я українських дітей викликає дедалі більше занепокоєння - за останні 10 років рівень захворюваності зріс майже на третину, тому здоров`я матері та дитини має перебувати у центрі уваги медичної реформи, заявив А.Клюєв.

Крім цього, за його словами, за останні десятиліття серйозно зросла смертність в працездатному віці. Серед головних причин вчені називають нездоровий спосіб життя, в тому числі, куріння, алкоголізм, апатію і нераціональне харчування, зазначив секретар РНБО. Тому крім модернізації системи охорони здоров`я важливо вести пропаганду спорту і здорового способу життя, в тому числі з використанням додаткових економічних стимулів, сказав він.

На думку А.Клюєва, вихід України із соціально-демографічної кризи багато в чому залежить від загального соціально-психологічного стану нації. «Важливо, щоб громадяни усвідомили, що підвищити якість життя нам цілком під силу. Народжуваність стала рости, смертність буде знижуватися, отже, ми повинні забезпечити нове покоління дитячими садками з високоосвіченими вихователями, сучасними школами, ефективною системою середньої професійної та вищої освіти, і, звичайно, робочими місцями. Ми вже багато зробили за ці 2 роки. Наприклад, було відкрито 875 нових дитячих садків на 77 тис місць. Стоїть завдання за 2-3 роки повністю вирішити проблему дефіциту дитячих дошкільних установ», - сказав секретар Радбезу України.

За його словами, триває кропітка робота над розгортанням якісних іпотечних програм, щоб істотно розширити можливості громадян отримати власне житло.

Секретар РНБО зазначив, що проведення Україною Євро-2012 ще раз довело, що нашій країні під силу будь-які складні завдання.

«Віра громадян у власні країну і впевненість у завтрашньому дні, розуміння нашої спільної мети і своїх особистих прагнень, надзвичайно важливі для майбутнього успіху України. Кожна людина повинна розуміти, навіщо вона живе, і чому може пишатися власною країною», - сказав А.Клюєв.