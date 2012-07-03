Завтра в Україні очікуються грозові дощі
14:31, 03 липня 2012Країна
0
Крім заходу та півночі
Завтра в Україні, крім західних та більшості північних областей, очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометрцентрі.
Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 27-32°, у західних, Одеській та Миколаївській областях до 34°, у східних областях 24-29°.
У Київській області у середу - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-24°; у Дніпрі біля Києва 23°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter