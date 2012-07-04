Українським аптекам заборонили мати власні назви

Аптекам заборонили мати власні назви.

Як пише видання «КоммерсантЪ», брендовані аптечні мережі опинилися поза законом — згідно з новими ліцензійними умовами, що днями набули чинності.

В Україні набули чинності нові "Ліцензійні умови ведення госпдіяльності з виробництва і торгівлі лікарськими засобами", повідомили вчора в Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів. Згідно з ними, з 1 липня на аптечних вивісках більше не може використовуватися інша інформація, окрім позначення виду діяльності ("Аптека", "Аптечний склад", "Аптечний пункт" або "Аптечний кіоск"). Дані про суб`єкта госпдіяльності дозволено розмістити лише на невеликій інформаційній табличці біля входу разом з режимом роботи точки продажу.

Такі умови держінспекція розробила після численних скарг споживачів на вивіски, що вводять їх в оману, сказали у відомстві. "Громадяни скаржилися, зокрема, на "Аптеку низьких цін" і "Соціальну аптеку". Ми визнали назви цих аптек некоректними, і профільні асоціації з нами погодилися", — уточнила прес-секретар держінспекції Олена Ліцоєва.

Утім в результаті аптечні мережі позбудуться самоідентифікації, зазначають учасники ринку. Вони заперечують, що таким чином держава не сприяє розвитку аптек, які пропонують населенню дешеві ліки, хоча в уряді не раз заявляли, що борються із завищенням аптеками цін.

"Ми вкладали значні маркетингові кошти у власний бренд. Якщо мережу позбавлять її ідентифікації, вона не може проводити акції, впроваджувати дисконтні програми", — зазначає директор консалтингової компанії "Агентство медичного маркетингу" Юрій Чертков.

За оцінками гендиректора мережі TAS Валерія Гудзенка, компанія щороку вкладає в просування близько 2 млн грн: "Якщо ми змінимо вивіски, отже всі ці гроші витрачалися даремно".

Видання також підкреслює, що якщо мережу позбавлять ідентифікації, вона не може проводити акції, впроваджувати дисконтні програми.

Міністерство охорони здоров`я вже готує поправки, згідно з якими змінювати вивіски потрібно лише тим аптекам, назви яких можуть ввести споживача в оману щодо ціни продукції або інших переваг.

"Більшості мереж не доведеться міняти вивіски. Річ у тім, що після виявлення порушення аптеці дається місяць на його усунення. За цей час поправки мають бути прийняті", — пояснює О.Ліцоєва.