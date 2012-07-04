Завтра в Україні - спека

Завтра в Україні збережеться спекотна погода, в деяких регіонах очікуються зливи та град.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, завтра буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму, а вдень і на Лівобережжі місцями короткочасні грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34°, у південній частині, на крайньому заході країни та в центральних областях подекуди 35-38°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У столиці без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

4 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-24°, біля Євпаторії 19°; в Дніпрі біля Києва 24°.