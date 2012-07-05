На пляжах Маріуполя виявили небезпечні бактерії

У Маріуполі показники бактеріального забруднення морської води на ділянці міського пляжу в районі готелю «Турист» у 10 разів перевищують санітарний норматив.

Про це повідомив головний санітарний лікар Маріуполя Георгій Гусаков, пише ресурс donbass.ua

За його словами, вказана ділянка пляжу, через вилив неочищених стоків зливової каналізації, не придатна для використання в рекреаційних цілях.

«На всіх інших пляжах міста якість морської води за мікробіологічними показниками відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Це підтверджують результати лабораторних досліджень Маріупольської міськСЕС за 2 липня », - зазначив Георгій Гусаков.

З метою профілактики інфекційних захворювань санлікарі рекомендують бути уважними при купанні, не заковтувати морську воду, не вживати немиті овочі та фрукти, перед їдою мити руки з милом.