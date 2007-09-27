Психологи: Скажіть, хто ваш начальник, і ми пояснимо, як з ним ужитися

Загалом існує кілька типів керівників: боси, фанатичні до роботи, кар’єристи, життєлюби, формалісти й тюхтії.

З фанатиками не розмовляйте про особисте – лише робота, радять фахівці. Начальник, котрий фанатично ставиться до роботи, ревнує підлеглих навіть до їхнього особистого життя, кажуть психологи.

З кар’єристом – будьте уважні. Формаліст обожнює присікуватися до підлеглих, тож не намагайтесь його розчулити. Дайте зрозуміти, що ви чітко знаєте свої обов’язки. Тюхтієві байдуже до вашої праці, однак у критичній ситуації він робить винним саме вас.

Найкраще, коли ваш начальник життєлюб, пише тижневик “7+7я”. Нальник-життєлюб завжди вас зрозуміє. Найкращі стосунки з таким шефом – приятельські.

ICTV