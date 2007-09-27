Кожна третя китайська іграшка містить шкідливі речовини

Українська малеча у небезпеці. Нашим дітям загрожують дешеві китайські іграшки: майже кожна третя з них містить шкідливі речовини, що можуть призвести до отруєння дитини або серйозних хвороб.

Лікарі Миколаївщини з’ясували, що у третині китайських забавок домішки важких металів та небезпечні хімічні сполуки перевищують норму в 10-40 разів.

Кожна третя китайська іграшка на Миколаївщині – небезпечна для здоров’я. Вміст кадмію, свинцю та нікелю у ляльках, ганчіркових та пластикових звірах перевищує норму в 10-40 разів.

Такі результати перевірок місцевої санстанції.

Солі важких металів і феноли використовують для гнучкості й забарвлення. Якщо дитина часто грається шкідливою іграшкою, у неї можуть розвинутися алергічні реакції – сльози, кашель і спазми бронхів. Хронічні отруєння цими речовинами важко виявити, проте вони ускладнюють наявні хвороби.

ICTV