До 2013 року у кожній області буде перинатальний центр - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров прогнозує завершення в 2013 році реалізації програми з будівництва в кожній області перинатальних центрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю Житомирській обласній ТРК.

"Президент висунув завдання побудувати в кожному обласному центрі свій перинатальний центр. Буквально наступного року ми завершимо створення таких центрів по всій країні", - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що на сьогодні в Україні відкрито вже 7 таких центрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі М.Азаров відкрив в обласний перинатальний центр.

Довідка УНІАН. У рамках проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» до 2014 року планується відкрити перинатальні центри в усіх областях України, а також у Києві і Севастополі. Зокрема, в столиці вже відкрито один центр, передбачається відкриття ще двох.