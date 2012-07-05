Погода на завтра: спека та зливи

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі та у Криму в окремих районах сильні зливи, град.

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, на Прикарпатті, Вінниччині та Одещині до 36° у Карпатах та горах Криму вночі 13-18°, вдень 19-24°.

У Київській області у п’ятницю очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 19-21°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-25°; у Дніпрі біля Києва 24°.