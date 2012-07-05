Чорнобильці зможуть самі обирати санаторій для оздоровлення

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 266 із 268 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами передбачено, що санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Замість проведення тендерів серед закладів санаторно-курортного лікування чи оздоровлення буде встановлено порядок, за яким кожний громадянин, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, самостійно обирає профільний санаторно-курортний заклад чи заклад оздоровлення відповідно до медичних рекомендацій та черзі, яку веде відповідні місцеві органи соціального захисту громадян.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про державний бюджет на відповідний рік.

Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні й оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 50% середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом міністрів.

Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі.

Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.