Фотографуватися з екзотичними тваринами на пляжі - небезпечно

Асоціація туроператорів Криму і Севастополя (АТКіС) закликає відпочивальників бойкотувати пляжних фотографів, які пропонують зробити знімки з екзотичними тваринами.

Про це повідомляє Курортно-інформаційний центр Криму.

«Ми проти "чорного" бізнесу, і рекомендуємо своїм туристам утриматися від фотографування з тваринами на курорті», - заявив член правління АТКіС Іван Коваленко.

На його думку, спілкування з екзотичними тваринами, яких фотографи експлуатують на пляжах, не лише не гуманно, але й небезпечно, оскільки тварини і птахи можуть бути хворими. «Ці тварини заражені хворобами, багато з яких - дуже небезпечні для людини», - упевнений І.Коваленко.

Як відомо, кримський парламент кілька років тому своєю постановою заборонив комерційне фотографування диких і екзотичних тварин без відповідних дозволів Мінприроди України і органів ветеринарної медицини, проте цей бізнес у Криму процвітає.