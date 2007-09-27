14 лікарень Житомирщини отримали сучасні автомобілі швидкої допомоги

14 центральних районних лікарень Житомирщини отримали сучасні автомобілі швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистостях з нагоди вручення Малинському міськрайонному територіально-медичному об`єднанню автомобіля швидкої медичної допомоги повідомив начальник управління охорони здоров`я Житомирської облдержадміністрації Олександр ТОЛСТАНОВ.

"На вимогу Президента України Віктора ЮЩЕНКА та відповідно до рішення РНБО Міністерство охорони здоров`я у вересні цього року централізовано закупило нові "Швидкі медичні допомоги". Наразі Житомирська область вперше в нинішньому році отримала 14 автомобілів швидкої медичної допомоги на базі шасі ГАЗ та УАЗ із апаратом штучної вентиляції легенів. Загальна їх вартість – 1 млн. 218,5 тис. грн.", - сказав О.ТОЛСТАНОВ.

Він також повідомив, що сучасний медичний транспорт сьогодні також отримали Новоград-Волинське міськрайонне ТМО, Черняхівське районне ТМО, Коростишівська, Овруцька, Олевська, Романівська, Любарська, Бердичівська, Червоноармійська, Коростенська, Житомирська, Володарсько-Волинська та Чуднівська центральні районні лікарні.